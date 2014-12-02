Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne: colpo di scena, formate tre coppie in una puntata

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Finalmente a Uomini e Donne, dopo tanto tempo, è sbocciato l'amore. E quanto!.

"Maria, oggi ci lasciano tutti: rimarremo solo noi e il pubblico", ha detto, con una sottile ironia, Tina Cipollari dopo la formazione, in una sola puntata, di tre coppie.

Soraya e Patrizio si amano follemente, nonostante si siano conosciuti e frequentati per poco tempo. "Non me l'aspettavo. Ma mi piacciono le persone che quando trovano il compagno giusto vanno via", ha asserito, sbigottito, Gianni Sperti. Soraya esulta e dice: "Io sono istintiva, romantica e vivo il presente: penso che nella vita bisogna cogliere le sensazioni belle senza perdere tempo. Soprattuto quando trovi delle persone che parlano la stessa lingua".

Così come Soraya e Patrizio, hanno deciso di uscire da Uomini e Donne anche altre due coppie, ossia quelle formate da Isabella e Mauro e Liat e Graziano.

Tutte le coppie sono uscite dallo studio tra gli applausi. Auguri!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Francia, Hollande vieta champagne all'Eliseo: "Roba da ricchi"

Articolo Successivo

"Il ragazzo invisibile": Gabriele Salvatores racconta inquietudine adolescenziale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020