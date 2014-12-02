Uomini e Donne: colpo di scena, formate tre coppie in una puntata

Finalmente a Uomini e Donne, dopo tanto tempo, è sbocciato l'amore. E quanto!.

"Maria, oggi ci lasciano tutti: rimarremo solo noi e il pubblico", ha detto, con una sottile ironia, Tina Cipollari dopo la formazione, in una sola puntata, di tre coppie.

Soraya e Patrizio si amano follemente, nonostante si siano conosciuti e frequentati per poco tempo. "Non me l'aspettavo. Ma mi piacciono le persone che quando trovano il compagno giusto vanno via", ha asserito, sbigottito, Gianni Sperti. Soraya esulta e dice: "Io sono istintiva, romantica e vivo il presente: penso che nella vita bisogna cogliere le sensazioni belle senza perdere tempo. Soprattuto quando trovi delle persone che parlano la stessa lingua".

Così come Soraya e Patrizio, hanno deciso di uscire da Uomini e Donne anche altre due coppie, ossia quelle formate da Isabella e Mauro e Liat e Graziano.

Tutte le coppie sono uscite dallo studio tra gli applausi. Auguri!