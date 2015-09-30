Home Cronaca Stupore a Roma: Maserati Biturbo Naviga sul Tevere, Marco Amoretti Diffidato

di Redazione 30/09/2015

Nelle ultime ore, chi si trovava a passeggiare sul Lungotevere, a Roma, è rimasto stupito quando ha visto uno strano mezzo anfibio galleggiare sul Tevere. "Cos'è?", si sono chiesti in molti Quello strano natante sul Tevere non è altro che una Maserati Biturbo del 1980 trasformata è una sorta di barca dal 39enne Marco Amoretti, che ha rivelato di voler fare il giro d'Italia con tale mezzo, realizzando anche un documentario. Amoretti, che di professione fa l'avventuriero, fa galleggiare la sua vecchia Maserati Biturbo grazie al poliuretano espanso e a un motore di un normale natante. I giornalisti di Cinque Quotidiano hanno subito immortalato Amoretti sul suo messo ed hanno caricato il video su YouTube che, nel giro di pochi minuti ha ottenuto tantissime visualizzazioni. Il 39enne è partito lo scorso 5 agosto da La Spezia, tentando di raggiungere Venezia e partecipare al celebre Festival del Cinema; purtroppo le correnti non gli hanno permesso di approdare ed ha deciso di arrivare a Roma. Marco Amoretti non è solo un uomo coraggioso e amante dell'avventura, è un personaggio burlone. Alle persone che lo stavano immortalando a Roma ha detto con un tono ironico: "Spero di arrivare a Venezia per la Biennale". Il 39enne, lo ricordiamo, è stato bloccato dai poliziotti nei pressi di Lungotevere della Vittoria e portato al Commissariato Borgo, dove è stato interrogato. Amoretti, a quanto pare, era già stato diffidato dal navigare con la sua Maserati Biturbo. Ieri è stato diffidato ancora una volta. Chissà se l'avventuriero desisterà. Certo, la tentazione c'è.

