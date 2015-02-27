Loading...

Missouri, nove morti in contee diverse: killer si suicida in auto

di Redazione

27/02/2015

Sangue in Missouri. Nove persone sono morte in circostanze diverse ma l'autore dei delitti è stato uno, che tra l'altro si è tolto la vita con un'arma da fuoco nella sua macchina.

La Polizia ha rivelato che 7 sette persone sono state freddate con un'arma da fuoco; un'anziana, invece, sarebbe deceduta per cause naturali. Le uccisioni sono avvenute in case ubicate in due contee diverse. Il presunto killer aveva 36 anni.

