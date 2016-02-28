India, Accoltella 14 Parenti e si Impicca: 35enne non Aveva Problemi Economici

Strage familiare attualmente senza movente in India. Un uomo ha ucciso 14 familiari e poi si è impiccato

"L'accusato ha chiuso tutte le porte della casa e poi ha sgozzato i familiari nei loro letti. E' stato trovato un coltello vicino al suo corpo".

"Ha usato un grosso coltello, ha ucciso i suoi genitori, le sue sorelle e i figli delle sue sorelle. Ha reciso le loro gole".

"Finora nessuno ha saputo spiegare il motivo di tale strage. Il 35enne non aveva problemi economici e, a quanto pare, non era in conflitto coi sui familiari".

La tragedia è avvenuta in una villa nel quartiere di, non molto lontano da Mumbai. Il 35enne, 35 anni, ha sgozzato i suoi parenti mentre dormivano, durante la notte. Tra le vittime la moglie, la sorella e 7 bimbi. Una donna è riuscita a salvarsi ed ora è ricoverata in ospedale: solo lei, quando sarà guarita, potrà fornire informazioni importanti per far luce sulla vicenda. Gli inquirenti non escludono che Hansil abbia narcotizzato i suoi familiari a cui, poi, avrebbe tagliato la gola. Ashutosh Dumbare, vice commissario della Polizia di Thane, ha dichiarato:E' probabile che il 35enne abbia trucidato i suoi parenti per unalegata ad alcuni immobili. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini, che avevano sentito le urla della sorella di Hansil, sopravvissuta alla carneficina. Il portavoce della Polizia di Thane, Gajanan Laxman Kabdule ha reso noto alla AFP:L'agenzia di stampa 'The Press Trust' ha riferito che la vittima più giovane del 35enne è stata la; quella più anziana, il padre, aveva 55 anni. L'uomo avrebbe ucciso 6 figlie delle sorelle. Una crudeltà inaudita che, attualmente, non ha un. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore di domenica, dopo che tutti erano appena andati a. Il 35enne lavorava come contabile in un'azienda di Mumbai. Il commissario Dumbre ha detto: