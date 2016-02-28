India, Accoltella 14 Parenti e si Impicca: 35enne non Aveva Problemi Economici
di Redazione
28/02/2016
Strage familiare attualmente senza movente in India. Un uomo ha ucciso 14 familiari e poi si è impiccatoLa tragedia è avvenuta in una villa nel quartiere di Thane, non molto lontano da Mumbai. Il 35enne Hansil Warekar, 35 anni, ha sgozzato i suoi parenti mentre dormivano, durante la notte. Tra le vittime la moglie, la sorella e 7 bimbi. Una donna è riuscita a salvarsi ed ora è ricoverata in ospedale: solo lei, quando sarà guarita, potrà fornire informazioni importanti per far luce sulla vicenda. Gli inquirenti non escludono che Hansil abbia narcotizzato i suoi familiari a cui, poi, avrebbe tagliato la gola. Ashutosh Dumbare, vice commissario della Polizia di Thane, ha dichiarato:
"L'accusato ha chiuso tutte le porte della casa e poi ha sgozzato i familiari nei loro letti. E' stato trovato un coltello vicino al suo corpo".E' probabile che il 35enne abbia trucidato i suoi parenti per una controversia legata ad alcuni immobili. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini, che avevano sentito le urla della sorella di Hansil, sopravvissuta alla carneficina. Il portavoce della Polizia di Thane, Gajanan Laxman Kabdule ha reso noto alla AFP:
L'agenzia di stampa 'The Press Trust' ha riferito che la vittima più giovane del 35enne è stata la figlia di 3 mesi; quella più anziana, il padre, aveva 55 anni. L'uomo avrebbe ucciso 6 figlie delle sorelle. Una crudeltà inaudita che, attualmente, non ha un movente. L'aggressione è avvenuta nelle prime ore di domenica, dopo che tutti erano appena andati a dormire. Il 35enne lavorava come contabile in un'azienda di Mumbai. Il commissario Dumbre ha detto:
"Ha usato un grosso coltello, ha ucciso i suoi genitori, le sue sorelle e i figli delle sue sorelle. Ha reciso le loro gole".
"Finora nessuno ha saputo spiegare il motivo di tale strage. Il 35enne non aveva problemi economici e, a quanto pare, non era in conflitto coi sui familiari".
Articolo Precedente
Rocco Siffredi Temuto da Università di Firenze: Niente Aula Magna
Articolo Successivo
Oscar 2016: chi accompagnerà Leonardo Di Caprio sul Red Carpet questa notte?
Redazione
Articoli Correlati
Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina
05/10/2025
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023