Inquinamento luminoso impedisce visione delle stelle: luci led dannose

"Le informazioni contenute nell'atlante sono molto preziose, soprattutto ora che ci troviamo sulla soglia di una transizione mondiale verso la tecnologia led che, a parità di luce prodotta, potrà aumentare l'inquinamento luminoso nella parte blu dello spettro di un fattore tre".

"La sostanza è che al momento i led rappresentano già la migliore possibile in alcuni ambienti particolari come gallerie, pedonali, ciclabili, parchi, monumenti, residenziale, insegne, illuminazione decorativa. In questi casi specifici l'affermazione 'alla lunga convenienti' è sicuramente corretta, ma se si fanno i conti sull'illuminazione stradale pura, sulla vera vita di un impianto (25 anni), tenendo conto di tutti i diversi aspetti, allora l'illuminazione a Led è sempre perdente... Secondo me la scelta di questa soluzione rimane puramente politica e di immagine. Questo non vuol dire, per carità, che rispetto a soli 2 anni fa non si riescano ad ottenere risultati buoni anche con i led nell'illuminazione stradale, ma i costi restano tuttora maggiori a medio e lungo termine".

Una volta, tanti anni fa, era emozionante, di notte, osservare le stelle e la Via Lattea. Oggi tutto ciò è quasi impossibile a causa dell'inquinamento luminoso. Pare cheper il bombardamento di luci artificiali. Basti pensare a città come New York per capire le dimensioni della problematica. Le luci artificiali non rappresentano un problema solo per animali e piante ma anche per l'uomo, visto che vanno ad irradiare le piccole particelle nell'atmosfera. Si viene a creare una sorta di scudo luminoso che ostacola la visione deglie delle stelle. Un vero peccato. Il dato emerge da uno studio condotto in Italia da un'equipe di ricercatori di fama internazionale, tra cui 3 italiani,. La grana è pesante ma ancora gli esperti non sono stati in grado di individuare l'ampiezza degli effetti negativi dell'inquinamento luminoso. Neanche iche negli ultimi anni sono arrivati nelle nostre case, sembrano risolvere la problematica: eppure tali luci erano state considerate una soluzione a tutti i mali. Invece no, almeno stando alla recente analisi svolta dagli esperti. Dalle informazioni raccolte mediante i satelliti ed elaborate da molti pc è stato scoperto che Italia e Corea del Sud sono le nazioni più illuminate del G20, mentre Australia e Canada quelle meno irradiate. In Europa, le nazioni con meno inquinamento luminoso sono Norvegia, Scozia e Svezia. In tali Paesi, dunque, ancora si riesce bene ad osservare le stelle e la Via Lattea. Nel mondo, dunque, la situazione è grave perché in molte nazioni è quasi impossibile ammirare la bellezza degli astri. Fabio Falchi ha spiegato:Le luci led, sempre più usate nel mondo perché fannoe producono più luminosità, sono davvero sicure e rispettano l'ambiente? Sembra proprio di no, almeno secondo la maggioranza degli esperti. In tante città italiane, come Milano e Torino, l'amministrazione ha in mente di sostituire le vecchie lampade dei lampioni con i led per abbattere i costi e produrre più luce. Tali azioni produrranno effetti positivi? L'ingegnere aerospaziale e grande esperto in tema di inquinamento luminoso Diego Bonata ha spiegato: