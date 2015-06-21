Home Attualità Family Day: famiglie manifestano contro Gender nelle scuole

Family Day: famiglie manifestano contro Gender nelle scuole

di Redazione 21/06/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sabato 20 giugno 2015 è stato il giorno del Family Day, una manifestazione organizzata anche attraverso i social network che si è svolta a Roma, precisamente a Piazza San Giovanni. Lo scopo è quello di difendere la famiglia tradizionale e protestare contro l'introduzione della teoria Gender nelle scuole. Al Family Day hanno partecipato tantissime persone, padri e madri che si battono per educare i loro figli in modo tradizionale. Presenti anche molti esponenti del mondo politico. Il professor Massimo Gandolfini è salito sul palco ed ha detto: "Siamo qui per no ai progetti di legge come il ddl Cirinnà, che arrivano a legittimare anche la pratica dell'utero in affitto e che, di fatto, consentono l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp