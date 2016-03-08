Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Milano, Sacerdote Violenta Bimbe al Corso di Battesimo

Redazione Avatar

di Redazione

08/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un sacerdote sudamericano che svolgeva la sua missione pastorale a Milano ha abusato di molte bambine durante i corsi di preparazione al Battesimo

Il sacerdote, 50 anni, ha violentato le minori nel suo appartamento di Quarto Oggiaro, dove si svolgevano i corsi di preparazione per il Battesimo. Sono state due ragazzine, di 10 e 12 anni, a confessare gli abusi subiti ai genitori e a far scattare le indagini che hanno portato all'arresto del religioso per violenza sessuale aggravata sui minori. Le due bimbe hanno rivelato che il sacerdote, durante il corso, le portava nella sua camera e abusava di loro con la scusa di liberarle dal Demonio. Nessuno avrebbe mai pensato che quel sacerdote, stimato e rispettato da tutti, a Quarto Oggiaro, sarebbe stato capace di compiere azioni così riprovevoli. Le due ragazzine che hanno trovato il coraggio, dopo molto tempo, di confessare gli abusi hanno anche parlato con diversi psicologi. Gli inquirenti continuano ad indagare in quanto ritengono che le vittime degli abusi del sacerdote siano più di quanto si pensi. Il religioso ha agito indisturbato per molto tempo facendo leva sulla reputazione e sulla fiducia che la comunità aveva nei suoi confronti. L'uomo diceva alle bambine che doveva allontanare il demonio, invece il demonio era proprio lui, a quanto pare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Barbara D'Urso: Errore con Photoshop, Porta Deformata nella Foto su Instagram

Articolo Successivo

Internet: Raymond Tomlinson E' Morto, Ideatore 'Chiocciola'

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023