Home Home Milano, Sacerdote Violenta Bimbe al Corso di Battesimo

Milano, Sacerdote Violenta Bimbe al Corso di Battesimo

di Redazione 08/03/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un sacerdote sudamericano che svolgeva la sua missione pastorale a Milano ha abusato di molte bambine durante i corsi di preparazione al Battesimo Il sacerdote, 50 anni, ha violentato le minori nel suo appartamento di Quarto Oggiaro, dove si svolgevano i corsi di preparazione per il Battesimo. Sono state due ragazzine, di 10 e 12 anni, a confessare gli abusi subiti ai genitori e a far scattare le indagini che hanno portato all'arresto del religioso per violenza sessuale aggravata sui minori. Le due bimbe hanno rivelato che il sacerdote, durante il corso, le portava nella sua camera e abusava di loro con la scusa di liberarle dal Demonio. Nessuno avrebbe mai pensato che quel sacerdote, stimato e rispettato da tutti, a Quarto Oggiaro, sarebbe stato capace di compiere azioni così riprovevoli. Le due ragazzine che hanno trovato il coraggio, dopo molto tempo, di confessare gli abusi hanno anche parlato con diversi psicologi. Gli inquirenti continuano ad indagare in quanto ritengono che le vittime degli abusi del sacerdote siano più di quanto si pensi. Il religioso ha agito indisturbato per molto tempo facendo leva sulla reputazione e sulla fiducia che la comunità aveva nei suoi confronti. L'uomo diceva alle bambine che doveva allontanare il demonio, invece il demonio era proprio lui, a quanto pare.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp