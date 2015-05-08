Loading...

Mannarino, nuovo tour 'Corde 2015': prima tappa a Frosinone

08/05/2015

Il cantautore Alessandro Mannarino si esibirà nuovamente dal vivo grazie al tour 'Corde 2015'. La prima tappa il prossimo 4 luglio, a Frosinone.

"Quello che cercherò di fare sarà soprattutto far risuonare le 'corde' profonde degli spettatori, attraverso quei suoni organici e vivi che escono fuori dalle vibrazioni dei legni e di chi li suona... Uno strumento biologico, come una chitarra, un tamburo o un violino, somiglia molto a un corpo umano teme il freddo e il caldo, parla piano e urla forte, sa cantare a piena voce e sa anche sussurrare. Questi pezzi di legno, pelle, corde si incastrano bene con gli esseri umani e sono in grado di tradurre meglio di altri l'anima in suono", ha asserito il cantautore romano.

Dopo la tappa ciociara, Mannarino si recherà ad Asti (10 luglio, Piazza della Cattedrale). L'artista si esibirà anche a Milano e, ovviamente, a Roma.

