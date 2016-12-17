Home Gossip Isola dei Famosi 2017, Mara Venier se ne va

Isola dei Famosi 2017, Mara Venier se ne va

di Redazione 17/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I casting ormai sembrano terminati e presto conosceremo ufficialmente il nome di tutti i concorrenti che si imbarcheranno per l’Honduras, ma è chiaro fin da adesso che accanto ad Alessia Marcuzzi in studio cambierà tutto. Infatti le ultime news sull’Isola dei Famosi 2017 confermano che gli opinionisti saranno diversi e lo ammette anche Mara Venier spiegando anche i motivi del suo addio al reality di Canale 5. Intervistata dal settimanale ‘Eva Tremila’ infatti Mara Venier ha ammesso che la sua presenza all’Isola dei Famosi 2017 era connessa alla bella intesa che era nata in questi anni con Alfonso Signorini, alla complicità che avevano trovato insieme: “La mia partecipazione al reality era legata ad Alfonso Signorini, era nata in accoppiata, e dato che lui non ci sarà più, io non credo proprio che ci sarò”. Quindi la storica conduttrice di Rai e Mediaset fa capire che il primo a chiamarsi fuori è stato proprio Signorini che forse ne ha avuto abbastanza del Grande Fratello Vip in attesa della prossima edizione e lei si è accodata. Tutto questo però potrà portare ad un nuovo addio di Mara a Mediaset dopo i successi delle ultime stagioni, quasi sempre al fianco di Maria De Filippi? In realtà lei non ha ancora programmato il suo 2017: si considera una libera professionista e se arrivano proposte interessanti le valuta senza problemi perché a questo punto della carriera se lo può permettere.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp