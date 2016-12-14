Home Gossip Isola dei Famosi 2017, Francesco Facchinetti sarà l’inviato

Isola dei Famosi 2017, Francesco Facchinetti sarà l’inviato

di Redazione 14/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In attesa di conoscere il cast dei naufraghi, c’è un clamoroso colpo di scena sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi che tornerà in prima serata su Canale 5 ogni lunedì dalla fine di gennaio: a prendere il posto di Alvin come inviato del reality in Honduras non sarà Stefano Bettarini e nemmeno Vladimir Luxuria, ma Francesco Facchinetti. Lo scoop arriva da 361 magazine, il blog che fa capo ad Alfonso Signorini. Sembra infatti che nonostante il nome di Stefano Bettarini, come aveva anticipato diverse settimane fa il settimanale ‘Chi’, fosse in pole position nel ruolo di inviato all’Isola dei Famosi 2017, negli ultimi giorni invece la produzione abbia voluto cercare una strada diversa puntando su qualcuno che conoscesse bene le dinamiche del reality. E la scelta è caduta proprio su Francesco Facchinetti che ha partecipato sia come concorrente dodici anni fa, facendosi conoscere da tutta Italia, sia successivamente come inviato quando ancora il reality nel 2008 era condotto da Simona Ventura su Rai 2. Invece dell’ex marito di Simona Ventura quindi tornerà in video l’ex compagno di Alessia Marcuzzi che per la prima volta si troverà a lavorare come quello che è anche il padre della sua seconda figlia, Mia. Nessun problema però perché la conduttrice romana ha mantenuto ottimi rapporti sia con lui che con Simone Inzaghi, padre del suo primo figlio Tommaso, tanto che passano sempre le feste insieme.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp