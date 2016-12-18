Loading...

Uomini e Donne: Claudio e Mario, prime parole da coppia

18/12/2016

Numeri da record per la puntata della scelta che ha concluso il primo Trono Gay nella storia di Uomini e Donne e anche la stagione 2016 di Uomini e Donne. Su Canale 5 infatti quasi 3,3 milioni di telespettatori per una share del 24% che ha toccato punte del 28% nel momento in cui sono scesi i petali rossi dal soffitto e Mario Serpa ha accettato di uscire dallo studio insieme al tronista Claudio Sona. Un successo che sicuramente ha fatto piacere per primi ai due ragazzi, anche se adesso Claudio e Mario sono impegnati a costruire il loro futuro insieme. Al momento continuano a vivere una a Verona, dove ha la famiglia e anche il suo locale, l’altro a Roma dove gioca a calcio, ma nel loro futuro c’è sicuramente la convivenza, come hanno confermato entrambi al blog Isa&Chia. Il più contento sembra proprio l’ex tronista: “Siamo molto complici, stiamo bene. Poi a me piace un sacco ridere e a me lui fa proprio morir dal ridere. Abbiamo scoperto di essere ancora più simili di quanto immaginavamo”. E Mario ha svelato che dopo la puntata della scelta hanno finalmente passato un po’ di tempo insieme, da soli raccontandosi tutto quello che non si erano potuti dire in studio o durante le registrazioni di Uomini e Donne. Così ha scoperto un Claudio ancora migliore di quello che aveva conosciuto in questi mesi. Ora per le feste natalizie tutti insieme e presto ci sarà anche la presentazione ufficiale in famiglia.
