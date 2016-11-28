Home Gossip Isola dei Famosi 2017: Stefano Bettarini sarà l’inviato

di Redazione 28/11/2016

Stefano Bettarini è pronto per tornare in prima serata su Canale 5 ancora come protagonista di un reality? Dopo essere stato un grande protagonista del Grande Fratello Vip, l’ex calciatore secondo le ultime news dell’Isola dei Famosi 2017 è sempre più vicino ad essere ingaggiato come nuovo inviato al posto di Alvin che negli ultimi due anni aveva ricoperto quel ruolo. Le voci sul suo possibile ingaggio si stanno inseguendo da qualche settimana e una conferma indiretta, in attesa dell’annuncio ufficiale, è arrivata nell’ultima puntata di Verissimo, durante la quale nel servizio finale con i consueti ‘Giri di valzer’ è stata data per certa la presenza di Stefano Bettarini all’Isola dei Famosi 2017 nel ruolo di collegamento tra i naufraghi e lo studio nel quale ci sarà sicuramente Alessia Marcuzzi come conduttrice mentre dopo i probabili addii di Alfonso Signorini e Mara Venier come opinionisti sono molti i nomi dei probabili sostituti, compresi quelli di Selvaggia Lucarelli e Vladimir Luxuria. Intanto però nei giorni scorsi Bettarini ha tenuto fede ad una promessa che aveva fatto durante il GF Vip: ha portato fuori a cena Mariana Rodriguez, ma esclusivamente come amici visto che la modella paraguayana è ufficialmente tornata con il suo vecchio fidanzato. “I legami non sono fatti di corde né di nodi, eppure nessuno li scioglie”, ha scritto l’ex marito di Simona Ventura su Instagram postando la foto della serata in un ristorante milanese. Sarà veramente tutto finito lì?

