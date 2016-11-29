Home Uomini e Donne News UeD: Valeria Vassallo nuova tronista?

di Redazione 29/11/2016

Un’altra ragazza siciliana sul trono dopo Clarissa Marchese? La scelta dell’ex Miss Italia ha aperto la caccia alla sua sostituta e le ultime news di Uomini e Donne suggeriscono un nome accanto a quelli già noti di Asia Nuccetelli e Alessia Cammarota, che sarebbe un assoluto la preferita dal pubblico: è quello di Valeria Vassallo, una delle fidanzate protagoniste l’estate scorsa della terza edizione di Temptation Island. Uno scoop lanciato dal blog di Isa&Chia che ha rilanciato una conversazione su Facebook tra Georgette Polizzi e Davide Tresse, altri ex protagonisti di Temptation Island 3, e i loro fans. I due fidanzati hanno annunciato di sapere bene chi sarà la prossima tronista di Uomini e Donne e quando sono state fatte diverse ipotesi sui possibili nomi sono rimasti zitti su quello di Valeria Vassallo mentre su altri hanno chiaramente detto di no. Non è una conferma assoluta, ma sembra un indizio importante anche perché il nome della ragazza siciliana era già uscito in passato ancora prima che Clarissa Marchese venisse ufficializzata come nuova tronista. Molti infatti hanno apprezzato il carattere di Valeria che sembrava voler passare sopra ai tradimenti del suo ex compagno, Roberto Ranieri, nel villaggio di Temptation e invece alla fine ha trovato il coraggio di scaricarlo davanti all’ultimo falò. Lei per il momento tace, ma dopo la scelta di Claudio Sona in programma il 30 novembre e visto che anche Riccardo Gismondi sembra vicino, il suo sbarco a Uomini e Donne potrebbe essere imminente.

