News UeD: Clarissa e Federico, il primo commento ufficiale

26/11/2016

Ora che la prima coppia è finalmente una realtà, la news di UeD descrivono tutta la gioia di Clarissa Marchese che, tenendo fede a quanto si era visto nelle ultime settimane, ha dato retta più al suo cuore che al suo cervello con la scelta di Federico Gregucci, l’affascinante calciatore e figlio d’arte (il padre Angelo ha giocato lungo in Serie A e oggi fa l’allenatore) che nonostante sia arrivato per ultima l’ha saputa conquistare. E le prime emozioni di Clarissa Marchese sono affidate, sulla pagina Instagram ufficiale della tronista, ad alcune parole tratte dall’ultimo successo di Elisa ‘Bruciare per te’: “Mai avrei creduto mai che fosse tutto così forte così fragile, forte da resistere, leggero come l’aria, come nuvole. Mai avrei sperato mai che fosse tutto così, forte così fragile, forte da resistere e io insieme a te scriver le pagine”. Un brano che potrebbe, secondo le anticipazioni tv di Uomini e Donne, essere stato scelto anche come colonna sonora della scelta. Da oggi in avanti Clarissa e Federico potranno vivere in pace la loro storia, anche perché per regolamento almeno fino a quando non verrà trasmessa su Canale 5 la puntata della scelta non potranno farsi vedere in giro insieme. Ma in fondo a loro importa poco perché l’ex Miss Italia è apparsa molto soddisfatta di come si è concluso il suo percorso e il ‘sì’ del corteggiatore è stato deciso e chiaro.
