Isola dei Famosi, Charlotte Caniggia torna a casa. Cristina Buccino nominata

E' finita l'avventura all'Isola dei Famosi per Charlotte Caniggia, figlio di Claudio, calciatore che militò anche nelle file della Roma. Charlotte ha rifiutato di andare sulla Playa Desnuda ed ha preferito tornare a casa.

Ieri i naufraghi sono stati impegnati in una prova davvero strana. Si sono dovuti calare nel fango e metterlo in una vasca. Ha vinto la squadra che è riuscita ad appesantire maggiormente la vasca. Giochi e prove veramente strane sull'Isola. Chissà chi, alla fine, la spunterà?

Intanto sono stati nominate Melissa P., Cristina Buccino e Fanny Neguesha.