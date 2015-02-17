Loading...

Annalisa presenta "Splende": disco della maturazione artistica e personale

Redazione Avatar

di Redazione

17/02/2015

Annalisa ha partecipato recentemente a Sanremo con il brano "Una finestra tra le stelle", scritto da Kekko Silvestre, leader dei Modà. Annalisa è maturata professionalmente e il disco "Splende" rappresenta per lei il frutto di una sorta di rinascita artistica.

"Ora sono più consapevole di ciò che sto facendo, ho seguito questo lavoro in ogni dettaglio e mi sono messa in gioco come autrice: è il punto di arrivo di un importante momento di crescita personale e professionale", ha detto Annalisa nel corso di una recente intervista.

La cantautrice di Savona ha sottolineato che "Splende" è un album che le sta a cuore, non vedendo l'ora di farlo ascoltare alla gente. Soffermandosi sulla collaborazione con Kekko, Annalisa ha detto: "A differenza di altri autori che tengono le canzoni nel cassetto pronte a ogni evenienza, lui scrive apposta per te, ti cuce addosso il brano. E infatti 'Una finestra tra le stelle' è la canzone che mi più mi rispecchia".

