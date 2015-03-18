Israele, Netanyahu vince elezioni: Likud ottiene 29 seggi
di Redazione
18/03/2015
Benjamin Netanyahu sorride, visto che è stato confermato primo ministro. L'elezione del leader di Likud ha lasciato di stucco tutti, anche i bookmakers.
Ora Netanyahu dovrà creare un esecutivo di destra. Likud ha incassato 29 seggi della Knesset, su 120; gli antagonisti di Campo Sionista, invece, ne hanno ottenuti 24. Bel risultato della Lista araba unita che ha incassato 14 seggi: il partito sarà all'opposizione.
Domani, dopo aver ricevuto i dati definitivi relativi alle elezioni, il presidente Reuven Rivlin affiderà a Netnyahu l'incarico di costituire un nuovo governo.
Articolo Precedente
Casa Bianca: recapitata lettera contenente cianuro, allerta
Articolo Successivo
Ercolano, usa Facebook durante arresti domiciliari: finisce in carcere
Redazione