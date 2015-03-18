Loading...

Israele, Netanyahu vince elezioni: Likud ottiene 29 seggi

Redazione Avatar

di Redazione

18/03/2015

Benjamin Netanyahu sorride, visto che è stato confermato primo ministro. L'elezione del leader di Likud ha lasciato di stucco tutti, anche i bookmakers.

Ora Netanyahu dovrà creare un esecutivo di destra. Likud ha incassato 29 seggi della Knesset, su 120; gli antagonisti di Campo Sionista, invece, ne hanno ottenuti 24. Bel risultato della Lista araba unita che ha incassato 14 seggi: il partito sarà all'opposizione.

Domani, dopo aver ricevuto i dati definitivi relativi alle elezioni, il presidente Reuven Rivlin affiderà a Netnyahu l'incarico di costituire un nuovo governo.

Redazione

Redazione

