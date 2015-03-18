Loading...

Casa Bianca: recapitata lettera contenente cianuro, allerta

18/03/2015

L'allerta è massima negli Usa dopo che è stata inviata alla Casa Bianca una missiva contenente un po' di cianuro. La notizia è stata riportata dalla CNN.

Il portavoce dei servizi segreti americani ha riferito che da un primo esame del contenuto della lettera non era emerso nulla di preoccupante; ieri, però, dopo un test chimico, è stata accertata la presenza di cianuro.

I responsabili della sicurezza hanno assicurato che colui che ha aperto la lettera non ha toccato la sostanza 'misteriosa'.

