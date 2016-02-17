Italia tra le Nazioni più Longeve D'Europa: bene Francia e Spagna

L'Italia è tra le nazioni europee più longeve. Il dato emerge da uno studio pubblicato recentemente sull'autorevole magazine Journal of Epidemiology and Community Health

"Molti fattori influenzano la longevità, tra cui le circostanze socio-economiche, i geni, gli stili di vita, l'inquinamento e l'accesso alle cure sanitarie. E' probabile che i modelli osservati derivino da una combinazione di 2 tipi di determinanti della salute: la povertà, il che spiega la longevità bassa si trova in aree come Portogallo, sud della Spagna, Italia meridionale e zone post industriali, e stili di vita non salutari (per esempio il consumo di tabacco e una dieta non bilanciata) che potrebbe spiegare la presenza di aree a bassa sopravvivenza in zone ricche della Scandinavia o Paesi Bassi".

Insi vive molto nel Nord-Est dell', nel Nord dellae del Sud-Ovest della. Vivono meno, invece, i cittadini del Regno Unito dell'Olanda e della Scandinavia. In particolare, è proprio il Regno Unito la nazione in cui si registra la più bassa percentuale di persone che invecchieranno. Bisogna precisare che lo studio non ha preso in considerazione le seguenti nazioni: Germania, Grecia, Irlanda, Cipro e i nuovi stati membri dell'Ue. Nel 2001, le zone europee dove è stato accertato un elevato tasso disono state quelle di Andorra, Ginevra, Salamanca e Madrid. La città invece dove è più bassa la percentuale di invecchiamento sono, Liverpool, Glasgow e Manchester. Nel giro di un decennio, in Europa sono aumentate le aree dove si vive più a lungo (sono passate da 27 a 49) ed è calato il numero di quelle dove si vive di meno (oggi sono 24, nel 2001, invece, erano 31). Le aree europee dove si vive di meno sono quelle industriali di, Copenaghen e Regno Unito. Perché in determinate zone europee si vive di più e in altre poco. Ecco cosa dicono gli esperti al riguardo:L'Italia, dunque, è uno dei Paesi europei più longevi. Non solo, il Belpaese è secondo al mondo (al primo posto) per numero di anziani rispetto alla popolazione.