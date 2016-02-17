Belen Rodriguez Critica Virginia Raffaele: "Voce Sembrava Quella di Michelle Hunziker"

Virginia Raffaele, giovane e talentuosa comica, ha più volte imitato Belen Rodriguez durante la 66esima edizione del Festival di Sanremo. Come l'ha presa la celebre soubrette argentina?

"Una volta me la sono presa, ma era andata oltre. Aveva tirato in ballo mio figlio Santiago. L'arrabbiatura è durata poco: hanno ingigantito. Ho riso, però, quando ti imitano e fanno la parodia, ci rimani. Sono davvero così? Nooo. Mica sono così scema. Ci pensi tre minuti e capisci che è un onore avere avere un'imitazione a Sanremo, poi Virginia è un talento. Con la Fracci mi ha fatto morire dal ridere".

"Perfetta. Cammino col culo a pizzo da quando sono piccola. Mi prendo in giro da sola. Sono diventata Belen per la bellezza. Virginia è un'artista eccezionale e una persona molto intelligente. Però, secondo me, dovrebbe studiare meglio la mia voce, perché sembra quella di Michelle Hunziker. Il resto è perfetto, perché ha un fisico e due gambe strepitose, ma non deve fare troppo la dieta, se no perde i glutei. E vorrei ricordarle che non sono così stupida".

Molti ritengono chesi sia irritata per l'imitazione della; altri, invece, dicono che non se la sia presa. Ebbene, ogni dubbio è stato fugato proprio dalla stessa Rodriguez durante un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano:Belen, nel corso dell'intervista ha sottolineato la sua intolleranza verso i paparazzi: non sopporta soprattutto quelli che si appostano davanti alla sua abitazione. L'imitazione della Raffaele, dunque, non ha fatto infuriare Belen, che ha anche riconosciuto la bravura dellasoprattutto nellaInsomma, Belen ha promosso in parte l'imitazione della Raffaele. La comica, nel corso della sua, ha parodiato diverse volte la showgirl argentina, facendo sempre divertire il pubblico. Lo ha fatto anche a Sanremo ed ha centrato l'obiettivo: tanti applausi edalle stelle. Brava Virginia!