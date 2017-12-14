Home Gossip Ivana Mrazova attacca Soleil Sorge: Ha parlato male della famiglia di Luca

Ivana Mrazova attacca Soleil Sorge: Ha parlato male della famiglia di Luca

di Redazione 14/12/2017

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, Ivana e Luca Onestini sono diventati i protagonisti indiscussi del gossip... L'ex tronista ha voluto subito chiarire di non voler alcun chiarimento con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge, attaccata proprio da Ivana Mrazova nel corso delle ultime ore: Ha parlato male della famiglia di Luca. Grande Fratello Vip, Ivana pronta a una relazione con Luca Onstini? Già durante le ultime settimane dentro la casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha affermato di provare degli interessi particolari verso Ivana Mrazova. La ragazza però ha preferito non alzare ulteriori polveroni, dato che fuori il reality c'era un fidanzato ad aspettarla e comunque sia lasciato qualche giorno dopo... L'ex gieffina ha giustificato il gesto affermando di voler seguire le proprie emozioni, lasciando però un barlume di speranza verso Luca Onestini. Secondo alcune voci di corridoio però sembrerebbe che i due ex gieffini abbiano già intrapreso una relazione anche se al momento, per motivi legati alla privacy, abbiano deciso di tenere la cosa segreta. Qualcuno differentemente ha affermato che tale decisione possa dipendere da un piccolo scontro proprio con Soleil Sorge, sarà così? Ivana Mrazova lancia un messaggio a Solei Sorge: Di lei non mi è piaciuto... Soleil Sorge dopo aver lasciato Luca Onestini di certo non ha disprezzato interviste o ospitate varie... L'ex corteggiatrice, nonostante l'ex fidanzato non potesse difendersi perché dentro la casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di raccontare la sua verità sul nuovo compagno Marco Cartasegna. Adesso che il reality è finito, e Luca Onestini ha sdegnato il confronto, pare che l'ex gieffino stia iniziando una relazione con la coinquilina Ivana appena tornata single. In queste ultime ore però è stata diffusa la notizia secondo cui Ivana Mrazova abbia deciso di lanciare un messaggio, molto simile a un avvertimento, proprio a Solei Sorge. In occasione di un'intervista a GossipFanpage ha dichiarato: "Soleil? Non sono abituata a gareggiare con altre donne e non vedo perché dovrei. Di lei non mi è piaciuto come si è comportata, né il modo in cui ha parlato male della famiglia di Luca".

