Uomini e Donne rumors, nuovo litigio tra Paolo e Angela: Non sono qui per perdere

di Redazione 14/12/2017

In queste ultime settimane i rumors attorno a Uomini e Donne sono decisamente aumentati. Questa volta però non si parla di Sara Affi Fella, ma bensì di Paolo Crivellini e la sua corteggiatrice Angela. Sembrerebbe che tra i due si sia tenuto un forte litigio e che la ragazza abbia esordito con l'affermazione: Non sono qui per perdere. Sara Affi Fella pronta a lasciare Uomini e Donne? La scelta di Sara Affi Fella inizialmente non è stata accettata dai fan che hanno sempre sostenuto lei e Nicola Panico. La ragazza napoletana in un primo momento sembrava intenzionata a seguire il suo percorso senza alcun rimorso. Il tutto sarebbe stato messo in bilico dalla possibilità di arrivo nel programma da parte delle'x fidanzato Nicola Panico, pronto al tutto per tutto al fine di riconquistarla. Secondo alcuni rumors, Sara Affi Fella potrebbe essere pronta anche a lasciare Uomini e Donne... Nel frattempo però anche il tronista Paolo Crivellin avrebbe qualche problema con una delle sue corteggiatrici, tanto da arrivare a un punto di scontro davanti il pubblico e Maria De Filippi. Cosa sta succedendo negli studios del programma? Paolo contro Angela, guerra a Uomini e Donne Paolo Crivellin in questi ultimi giorni ha deciso di conoscere meglio anche un'altra corteggiatrice, ovvero Marianna. Il tronista e la corteggiatrice hanno deciso di passare del tempo insieme a cena, cercando di conoscersi meglio. La cosa non sarebbe piaciuta però ad Angela, che non esce in esterna con Paolo da circa tre settimane. La ragazza in studio ha esordito: "Non sono qui per perdere tempo, ho quasi 30 anni, non sono qui per mettermi in posa davanti alle telecamere". Subito dopo lo stesso Crivellin ha esortato Angela a lasciare il programma, sottolineando la sua volontà di chiudere i rapporti settimane fa... Nonostante tutto, su insistenza di Paolo Crivellin, Angela ha deciso di tornare negli studi di Uomini e Donne. Che il ragazzo abbia inconsciamente fatto già la sua scelta?

