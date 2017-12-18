Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella elimina un corteggiatore

Uomini e Donne anticipazioni, Sara Affi Fella elimina un corteggiatore

di Redazione 18/12/2017

Sara Affi Fella elimina un corteggiatore. La tronista napoletana questa volta sembra avere le idee ben chiare sul tipo di uomo che vuole al suo fianco. Almeno così raccontano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa sta accadendo negli studios di Maria De Filippi Sara Affi Fella e il ritorno di Nicola Panico Quando parliamo di Sara Affi Fella è impossibile non parlare anche di Nicola Panico. I due ancora una volta sono protagonisti delle nuove anticipazioni di Uomini e Donne. La coppia ormai si è separata da un po' di tempo a questa parte anche se i rumors attorno non si placano. Come abbiamo avuto modo di vedere Nicola non ha preso benissimo la scelta della fidanzata, almeno così testimoniano i post su Instagram anche se Sara sembra comunque ben intenzionata a continuare per la sua strada. Non molto tempo fa però però alcune anticipazioni davano Nicola Panico come possibile corteggiatore... Ebbene si, il calciatore pare che non riesca a dimenticare la bella Sara che al momento è molto concentrata nella conoscenza dei suoi corteggiatori che, ovviamente, hanno alzato un polverone quasi mettendo in guardia la ragazza. Comunque sia la news di oggi è un'altra e non riguarda Nicola Panico. Sara Affi Fella elimina un corteggiatore, ovvero Lorenzo Riccardi, cosa sarà mai successo? Lorenzo Riccardi non sceglie, Sara Affi Fella lo esclude da Uomini e Donne? Nell'arco di queste settimane abbiamo anche avuto modo di conoscere Lorenzo Riccardi, una vecchia conoscenza di Uomini e Donne. Il ragazzo nel 2016 aveva corteggiato già Ludovica Valli e questa volta è tornato per Sara Affi Fella e Nilufar Addati. La cosa avrebbe dato parecchio fastidio a Sara Affi Fella, poco convinta del suo atteggiamento tanto da eliminarlo dopo la prima esterna affermando di essersi anche annoiata. Nulifar Addati, differentemente, ha deciso di continuare a conoscere Lorenzo Riccardi... Che le due troniste siano già pronte a farsi guerra?

