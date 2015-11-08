Home Home Violante Placido Mamma Coraggiosa in "Questo E' il Mio Paese", Fiction su Rai Uno

Violante Placido Mamma Coraggiosa in "Questo E' il Mio Paese", Fiction su Rai Uno

di Redazione 08/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Domani, 9 novembre, e il giorno successivo andrà in onda su Rai Uno "Questo è il mio Paese", fiction che vede protagonista Violante Placido nei panni di una donna, una madre, che è disposta a tutto, anche a sacrificare la sua vita per contrastare la mafia. La donna in questione è Anna Pozzo Per la prima volta Violante Placido ha recitato con suo padre, Michele Placido, che nella serie tv vesti i panni di un suo nemico. Violante ha detto, riferendosi al personaggio realmente esistito che ha interpretato: "Nonostante non abbia conosciuto personalmente Maria Carmela Lanzetta mi sono informata su tante realtà di questo tipo, nelle quali delle donne che vivono la politica come una missione si trovano quotidianamente a combattere contro dei mali diffusi come la mafia. Ho capito quanto sia difficile fare del bene e quanto un sindaco debba essere a tutti gli effetti 'un generale', capace di spronare gli altri". La Placido ritiene che "il pensare mafioso possa essere ovunque e non solo al Sud. Detto questo penso che il limite di noi italiani sia quello di cercare spesso una 'scorciatoia', di fare un po' i furbetti. Avendo frequentato scuole inglesi ricordo che, se mancavi per qualche giorno, gli insegnanti inglesi si preoccupavano perché pensavano che ci fosse qualche problema, non mettevano neppure in conto che uno potesse 'bigiare' la scuola. Un docente italiano lo avrebbe pensato subito. Il problema italiano è che, di scorciatoia in scorciatoia, il prezzo da pagare rischia di diventare troppo alto". Come è stato per Violante recitare assieme a suo padre? "Emozionante e intenso, anche perché sullo schermo siamo acerrimi nemici. Ce ne diciamo e facciamo di tutti i colori perciò abbiamo dovuto mettere da parte il nostro rapporto padre/figlia e fare solamente gli attori". La figlia di Michele Placido è diventata mamma di Vasco nel 2013 ma non ha intenzione, almeno per ora, di sposarsi: "Mi spaventa l'idea che l'amore divenga una formalità. No, per ora non è un mio progetto".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp