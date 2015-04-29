Jack Ely si è spento: leggenda del rock, aveva 71 anni
di Redazione
29/04/2015
Addio a Jack Ely, cardine del rock and roll, famoso per canzoni memorabili come "Louie Louie". Jack aveva 71 anni.
Ely fu leader dei The Kingsmen, gruppo che conquistò spesso il primo posto delle classifiche mondiali negli anni '60. In realtà "Louie Louie" era una semplice ballata scritta da Richard Berrie che venne 'rivoluzionata' da Ely e i suoi compagni. Quella rivisitazione, però, fece diventare la ballata un vero tormentone.
Addio a un'altra leggenda del rock.
