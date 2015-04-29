Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Atac, pugno duro contro autisti assenteisti: 4 licenziamenti

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Pugno duro di Atac, azienda romana del trasporto pubblico, contro i dipendenti furbetti e assenteisti. Ieri 4 autisti si sono visti recapitare la lettera di licenziamento.

Nell'arco di un biennio, i 4 autisti hanno collezionato ben 900 giorni di assenze, di cui 600 per malattia. Troppe assenze, insostenibili da qualsiasi azienda.

Atac ha così giustificato i licenziamenti: "La decisione è stata presa dopo un lungo periodo di osservazione, nel corso del quale agli autisti sono state segnalate le criticità riscontrate. I controlli rientrano in un piano di monitoraggio che l’Atac sta svolgendo sulle assenze per malattia. Le verifiche puntano ai dipendenti che hanno totalizzato un numero di assenze per malattia superiore alla media registrata nella propria categoria e durano alcuni mesi".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jack Ely si è spento: leggenda del rock, aveva 71 anni

Articolo Successivo

Amici, Elisa infuriata con Loredana Bertè per critica a Luca

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025