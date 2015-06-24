Loading...

James Horner morto in incidente aereo: scrisse "My heart will go on"

Redazione Avatar

di Redazione

24/06/2015

James Horner, l'autore della colonna sonora di "Titanic" è morto in un incidente aereo. Il compositore guidava il suo monomotore in California quando, improvvisamente, ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi. Horner era un talentuoso compositore che, nel corso della sua brillante carriera, ottenne ben 10 nomination agli Academy Awards e vinse 2 Oscar per il film "Titanic": scrisse il brano "My heart will go on" cantato da Celine Dion. James realizzò colonne sonore per numerosi film, come "A beautiful mind" e "Avatar". Tantissimi colleghi e amici di Horner, come Russell Crowe, stanno postando messaggi di cordoglio su Twitter.
