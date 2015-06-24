Home Cronaca Egidio Maschio si suicida: fondatore gruppo Maschio Gaspardo, multinazionale meccanica agricola

di Redazione 24/06/2015

Egidio Maschio, fondatore col fratello Giorgio, di un colosso della meccanica agricola, si è suicidato stamane. Aveva 73 anni. Egidio e Giorgio Maschio avevano creato, nel 1964, il gruppo Maschio Gaspardo, celebre multinazionale della meccanica agricola, molto conosciuta anche all'estero. Come tutti i giorni, Egidio è arrivato presto nella sede della multinazionale, a Cadoneghe; poi è entrato nel suo ufficio e si è sparato al petto. Il cadavere del 73enne è stato scoperto da un dipendente. Ieri sera, Egidio aveva cenato coi suoi parenti: sembrava tranquillo. Per il gruppo Maschio Gaspardo lavorano circa 2000 persone. Il colosso fattura oltre 300 milioni di euro l'anno.

