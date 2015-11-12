"Jazzy Christmas": Paolo Fresu Quintet Omaggia Natale con Disco Incantevole
Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale! Il Paolo Fresu Quintet fa uscire "Jazzy Christmas", disco originale e molto interessante, visto che contiene sia i tipici canti di Natale statunitensi che quelli della tradizione popolare"Jazzy Christmas" uscirà domani, 13 novembre 2016, e, come si può dedurre dal titolo, contiene la registrazione del concerto del 2012 a Sassari. Le canzoni rievocano tutte, chiaramente, le tipiche atmosfere natalizie. Decisamente incantevoli le Cantones de Nadale, ballate create da Pietro Casu, intellettuale e parroco di Berchidda. Ecco la tracklist di "Jazzy Christmas":
- White Christmas
- I'll be home for Christmas
- In sa notte profundha
- Joy to the world
- Have yourself a merry little Christmas
- The Christmas song
- Notte de chelu
- Till Bethlehem
- O little town of Bethlehem
- Naschid'Est in sa capanna
- Adeste fideles
