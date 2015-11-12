"Jazzy Christmas": Paolo Fresu Quintet Omaggia Natale con Disco Incantevole

Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale! Il Paolo Fresu Quintet fa uscire "Jazzy Christmas", disco originale e molto interessante, visto che contiene sia i tipici canti di Natale statunitensi che quelli della tradizione popolare

White Christmas

I'll be home for Christmas

In sa notte profundha

Joy to the world

Have yourself a merry little Christmas

The Christmas song

Notte de chelu

Till Bethlehem

O little town of Bethlehem

Naschid'Est in sa capanna

Adeste fideles

uscirà domani, 13 novembre 2016, e, come si può dedurre dal titolo, contiene la registrazione deldela Sassari. Le canzoni rievocano tutte, chiaramente, le tipiche atmosfere natalizie. Decisamente incantevoli le Cantones de Nadale, ballate create da, intellettuale e parroco di Berchidda. Ecco ladi "Jazzy Christmas":Ascoltando le canzoni contenute in "Jazzy Christmas" non si può altro che riflettere sulla bellezza dellee delle magnifiche atmosfere di tale periodo dell'anno. Il disco è decisamente un regalo a tema e, sicuramente, sarà gradito da tutti coloro che apprezzano la musica del. Un disco speciale per festeggiare nel migliore dei modi il