"Jazzy Christmas": Paolo Fresu Quintet Omaggia Natale con Disco Incantevole

12/11/2015

Potrebbe essere un ottimo regalo di Natale! Il Paolo Fresu Quintet fa uscire "Jazzy Christmas", disco originale e molto interessante, visto che contiene sia i tipici canti di Natale statunitensi che quelli della tradizione popolare

  "Jazzy Christmas" uscirà domani, 13 novembre 2016, e, come si può dedurre dal titolo, contiene la registrazione del concerto del 2012 a Sassari. Le canzoni rievocano tutte, chiaramente, le tipiche atmosfere natalizie. Decisamente incantevoli le Cantones de Nadale, ballate create da Pietro Casu, intellettuale e parroco di Berchidda. Ecco la tracklist di "Jazzy Christmas":
  • White Christmas
  • I'll be home for Christmas
  • In sa notte profundha
  • Joy to the world
  • Have yourself a merry little Christmas
  • The Christmas song
  • Notte de chelu
  • Till Bethlehem
  • O little town of Bethlehem
  • Naschid'Est in sa capanna
  • Adeste fideles
  Ascoltando le canzoni contenute in "Jazzy Christmas" non si può altro che riflettere sulla bellezza delle festività natalizie e delle magnifiche atmosfere di tale periodo dell'anno. Il disco è decisamente un regalo a tema e, sicuramente, sarà gradito da tutti coloro che apprezzano la musica del Paolo Fresu Quintet. Un disco speciale per festeggiare nel migliore dei modi il Natale 2015.
