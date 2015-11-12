Loading...

Uomini e Donne: Sossio Aruta Corteggiatore al Trono Over, dal Calcio alla Tv

12/11/2015

Dal calcio a Uomini e Donne. Sossio Aruta, ex calciatore di Frosinone, Ascoli e Pescara, è diventato uno dei protagosti del celebre programma condotto da Maria De Filippi

  La new entry del Trono Over è proprio il "re leone", sportivo originario di Castellammare di Stabia. L'avvento di Sossio ha elettrizzato Uomini e Donne: la sua presenza ha certamente movimentato il programma. Aruta non è nuovo, comunque, ai programmi televisivi in quanto ha già partecipato a "Campioni - Il Sogno" con Ciccio Graziani e Ilaria D'Amico. Fino a poco tempo fa, Sossio era sui campi di calcio a cercare di raggiungere il traguardo delle 350 reti ed ora è corteggiatore nella famosa trasmissione condotta dalla De Filippi. L'avvento di Sossio a Uomini e Donne non è certo passato inosservato. In realtà lo sportivo aveva partecipato al programma qualche anno fa. Ora il ritorno, ma al Trono Over. Saprà far breccia nel cuore delle dame di Uomini e Donne? Chissà se il bomber del Castellammare di Stabia saprà far centro anche a Uomini e Donne? Questa è la domanda che si stanno facendo in molti nelle ultime ore. Beh, i presupposti ci sono. Ricordiamo che Aruta diventò, in poco tempo, uno dei giocatori più apprezzati del Cervia.  
