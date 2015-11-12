Home Cronaca Ascoli, Arresto Cardiaco Stronca Bimbo in Sala Attesa del Pediatra

Ascoli, Arresto Cardiaco Stronca Bimbo in Sala Attesa del Pediatra

di Redazione 12/11/2015

Tragico episodio ad Ascoli Piceno. Un bimbo di 13 mesi è deceduto per un arresto cardiaco mentre si trovava nella sala d'attesa del pediatra. Quest'ultimo ha subito allertato il personale del 118 Gli operatori sanitari, una volta arrivati, hanno notato le gravi condizioni del piccolo ed hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza. I diversi tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla. Il piccolo è morto. Secondo le prime indiscrezioni, il bimbo aveva avuto problemi di cuore dopo la nascita, ed era stato sottoposto a un intervento chirurgico che, in un primo momento, aveva eliminato la cardiopatia. Per un anno è filato tutto liscio: la pediatra non aveva mai notato anomalie cardiache. Ieri, però, l'inaspettata tragedia. Il bimbo aveva accusato un malore dopo le 9. Bisogna prestare maggiore attenzione alla salute del cuore dei bimbi e degli adolescenti. Si pensa, erroneamente, che i problemi cardiaci siano problemi grandi, del mondo adulto. Non è vero. Se si intervenisse presto, sin dall'infanzia, si potrebbero evitare gravi problemi cardiaci in età adulta. I genitori dovrebbero ricordarsi di portare con regolarità i figli dal medico per effettuare controlli cardiaci. Solo così si possono scongiurare drammi come quello avvenuto ieri ad Ascoli Piceno.

