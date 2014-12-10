Jennifer Aniston: donna depressa in "Cake", film diretto da Daniel Barnz

Jennifer Aniston è sicuramente una delle attrici più valenti e poliedriche del cinema americano e mondiale. L'ha dimostrato ancora una volta, vestendo i panni di Claire nella pellicola "Cake".

L'ex fiamma di Brad Pitt interpreta una donna costretta ad assumere sempre antidolorifici perché, dopo un incidente stradale, è stata colpita da dolore cronico e allucinazioni. Gli spettatori noteranno quanto l'attrice sia cambiata fisicamente per impersonare al meglio una donna devastata psichicamente.

“Se avessi fatto il contrario sarei stata disonesta. Claire è una donna che ha rinunciato a vivere. Quando mi mettevano addosso le cicatrici posticce, le borse sotto gli occhi, quegli abiti dimessi, mi guardavo allo specchio e mi si spezzava il cuore”, ha confessato la Aniston riguardo al suo ultimo ruolo nel film diretto da Daniel Barnz.

"Volevo esplorare gli esseri umani e le esperienze umane", ha aggiunto Jennifer, parlando di questa nuova avventura cinematografica. Insomma, l'attrice ha voluto che, almeno una volta, gli spettatori la guardassero in modo diverso, non come la classica 'ragazza della porta accanto'. "E stata una cosa terribile, rischiosa, ma mi sono detta, 'Devi provare. A questo punto, chi se ne frega?'".

"Cake" è stato molto applaudito al Toronto International Film Festival. Un film del genere non poteva non riscuotere successo, visto anche il cast siderale. L'interpretazione di Claire potrebbe portare alla Aniston un Oscar per la migliore interpretazione femminile.