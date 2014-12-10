Loading...

Malala Yousafzai vince Nobel per la Pace: premio condiviso con Kailash Satyarthi

10/12/2014

La giovane pachistana Malala Yousafzai ha ottenuto il Nobel per la Pace assieme all'indiano Kailash Satyarthi. Sebbene i due abbiano età differenti hanno contributo e contribuiscono a rendere migliore questo mondo dal punto di vista delle libertà e dei diritti.

"Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi: una giovane donna e un uomo maturo, una pachistana e un indiano, una musulmana e un induista. Sono due simboli di cui il mondo ha bisogno: unità e fratellanza tra gli Stati", ha affermato Thorbjoern Jagland, presidente del comitato per il Nobel, in occasione della consegna del Nobel per la Pace.

"Combatterò perché tutti abbiano istruzione. La conoscenza conduce alla libertà e alla democrazia", ha aggiunto Jagland. Sia Malala che Kailash hanno ricevuto il Nobel per la pace durante la cerimonia di assegnazione a Oslo. Mai una persona giovane come Malala ha ottenuto un premio nella storia del Nobel.

"Combatterò fino a quando l'ultimo bambino al mondo riceverà un'istruzione. Finché non vedrò tutti i bambini andare a scuola", ha esclamato Malala a margine della cerimonia nella capitale norvegese.

