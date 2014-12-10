"Ma tu di che segno 6?", oroscopo e risate nel nuovo film targato Neri Parenti

Si avvicina il Natale e, come ogni anno, arriva un film che fa ridere a crepapelle targato Neri Parenti. "Ma tu di che segno 6?" è una pellicola esilarante e corale, interpretata da tantissimi e famosi attori come Ricky Memphis, Massimo Boldi, Gigi Proietti e Vincenzo Salemme. Non mancano ragazze fascinose come Mariana Rodriguez e Denise Tantucci.

"Ma tu di che segno 6?" approderà nelle sale italiane il prossimo 11 dicembre e sicuramente balzerà subito in vetta alle classifiche dei film più visti. Salemme veste i panni di Augusto Fioretti, un maresciallo dei carabinieri molto apprensivo nei confronti della figlia, che passa praticamente tutto il suo tempo a toglierle i ragazzi di torno. Il maresciallo si fa anche aiutare dal carabiniere Quagliarullo (Angelo Pintus).

Riportiamo uno stralcio dell'intervista a Neri Parenti durante la presentazione della pellicola: "Le ultime commedie italiane hanno tutte il freno tirato, come se avessero paura di far ridere, io spingo invece l’acceleratore e prometto una comicità popolare e diretta che fa un gran fracasso. A Natale c’è un pubblico diverso dal resto dell’anno: cerca l’umorismo diretto e le star popolari, possibilmente divise per aree geografiche. Ed è proprio questa la formula sulla quale continuo a puntare”.