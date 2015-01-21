Loading...

Muscoli creati in laboratorio: si comportano come quelli veri

21/01/2015

Un team di studiosi americani della Duke University sono stati in grado creare i primi muscoli in provetta. Mai era accaduta una cosa del genere. I muscoli in provetta, a quanto pare, si comportano come quelli veri e propri.

Molte persone ritengono che i muscoli in provetta, in futuro, verranno usati come parti di ricambio per il corpo umano. Attualmente, però, il laboratorio non è un'officina e quindi i muscoli creati in laboratorio servono solo per testare diversi farmaci che altrimenti sarebbero stati sperimentati su cavie umane.

I muscoli da laboratorio, dunque, servono oggi a scongiurare problemi per gli esseri umani. Gli studiosi americani hanno sfruttato fibre di muscoli scheletrici ottenute da 'precursori miogenici', ossia da cellule ottenute dalle staminali e riprodotte tantissime volte. Il medesimo effetto dei veri muscoli è stato ottenuto sistemando quelli da laboratorio su un sostegno tridimensionale pieno di gel e formato da composti nutritivi.

