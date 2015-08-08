Home Sport Jenson Button narcotizzato e derubato in casa: bottino ingente

di Redazione 08/08/2015

Disavventura per Jenson Button, pilota di F1, e la moglie che, nelle ultime ore, sono stati narcotizzati e rapinati a Saint Tropez. Ingente il bottino: 400.000 euro I rapinatori sono entrati nella villa di Button, in Costa Azzurra, ed hanno subito addormentato lo sportivo e la moglie Jessica introducendo gas soporifero in casa mediante i condizionatori. Pare che la tecnica sia in voga nel luogo. Secondo le prime indiscrezioni, i ladri hanno rubato prevalentemente gioielli per un valore che si aggira sui 400.000 euro. Un portavoce della coppia ha detto: "Quel che più è irritante è che hanno rubato anche l'anello di fidanzamento di Jessica". Momento da dimenticare per Jessica e Jenson.

