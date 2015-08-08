Home Cronaca Cefalù, cinghiale uccide anziano: moglie lo difende e viene aggredita

Cefalù, cinghiale uccide anziano: moglie lo difende e viene aggredita

di Redazione 08/08/2015

Cinghiale killer in Sicilia. Una coppia di anziani, stamani è stata aggredita da un cinghiale in una zona agreste di Cefalù, in provincia di Palermo. L'uomo, Salvatore Rinaudo, è morto La moglie della vittima, Rosa Rinaudo, è giù stata dimessa dall'ospedale siciliano San Raffaele Giglio. E' andata meglio, a Rosa, rispetto al marito, sebbene abbia riportato profonde ferite agli arti e all'addome. La donna, 73 anni, ha tentato di difendere il marito da un grosso cinghiale che lo aveva aggredito. L'animale, stizzito, ha iniziato ad azzannare anche lei.

