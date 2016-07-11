Minimoto: incidente sul circuito di Viadana, bimbo contro cancello
di Redazione
11/07/2016
Incidente con la minimoto: bimbo all'ospedale di BergamoUn brutto incidente alla fine delle prove libere sulla pista di Viadana. Il bimbo aveva corso con la minimoto assieme ad altri coetanei ma per un errore del padre è andato a finire contro un cancello. Al termine delle prove libere, infatti, ogni pilota deve riportare la sua minimoto a mano sotto il gazebo. Il padre del bimbo, però, ha accidentalmente tirato una piccola corda, riaccendendo il piccolo mezzo, su cui era a bordo ancora il minorenne. La piccola moto ha attraversato un parcheggio e poi è andata ad impattare contro una cancellata. Il bambino aveva ancora il casco ma la botta è stata veramente forte. Sul posto è arrivata l'eliambulanza, che ha subito trasportato il minorenne all'ospedale di Bergamo. Il piccolo non è in pericolo di vita. Certamente, la prossima volta, il papà farà maggiore attenzione ai suoi gesti quando si troverà in pista.
Padre gestisce Racing Park con Ivan GoiL'incidente con la minimoto è avvenuto sul Racing Park di Viadana, circuito che il padre del bimbo gestisce con il noto pilota di Superbike Ivan Goi. Ieri il piccolo aveva fatto registrare bei tempi con la sua minimoto, rendendo orgoglioso il padre. Alla fine, però, qualcosa è andato per il verso sbagliato, o meglio il padre del bambino è stato disattento ed ha riavviato il piccolo mezzo a motore. Il minorenne non si aspettava un gesto del genere e non è riuscito a controllare il suo mezzo, andandosi a schiantare contro un cancello. Poteva andare peggio. I medici dell'ospedale di Bergamo hanno reso noto che il piccolo, che vive in una casa non molto distante dalla pista, non è in pericolo di vita.
