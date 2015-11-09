Home Musica Negramaro Infiammano Mandela Forum, La Rivoluzione Sta Arrivando Tour Inizia alla Grande

Negramaro Infiammano Mandela Forum, La Rivoluzione Sta Arrivando Tour Inizia alla Grande

di Redazione 09/11/2015

E' partito 'La rivoluzione sta arrivando tour', nuova ed entusiasmante tournée dei Negramaro, band salentina capitanata da Giuliano Sangiorgi. Il gruppo, lo ricordiamo, ha fatto uscire recentemente il suo nuovo disco Sangiorgi: "Nei live la gente vuole vedere la stessa cosa che si vede in tv" Sangiorgi ha detto nel corso di un'intervista: "E' da 15 anni che lavoriamo perché i nostri concerti non siano solo un karaoke, e spesso i momenti più belli di un nostro live nascono nelle prove. Mi piace ascoltare anche i momenti solisti degli altri sul palco. Forse oggi nei live la gente vuole vedere la stessa cosa che si vede in tv, o si sente in un disco, ma noi cerchiamo di fare altro". Insomma, i Negramaro conferiscono un grande ruolo al live, che dà loro anche la spinta per tornare in studio e realizzare altri album. Rivoluzione: termine che non deve spaventare I Negramaro, dopo aver precisato che si sono conosciuti proprio mentre suonavano, hanno evidenziato: "La dimensione live per noi è fondamentale e senza quella non sapremmo dove prendere le energie per poi tornare in studio e scrivere canzoni". Sangiorgi e compagni si esibiranno dal vivo, nelle prossime settimane, in molte città italiane, come Bari, Roma e Milano. Chissà se 'La rivoluzione sta arrivando tour' riuscirà a superare il grande successo ottenuto da 'Un amore così grande 2014 tour'? Ricordiamo che quest'ultima tournée ha fatto registrare una lunga serie di sold-out. Il 6 e 7 novembre scorsi, i Negramaro hanno infiammato il Mandela Forum di Firenze. Performance live impeccabili. Prima di esibirsi a Firenze, Giuliano ha affermato: "Siamo in un momento in cui le persone si aspettano da tutti i concerti ciò che già sentono in tv e in radio. Noi continuiamo a fare dei nostri live un concept... La rivoluzione è un cambiamento radicale a cui si tende inevitabilmente. Non si deve essere spaventati da questa parola ma, al contrario, andargli incontro".

