Home Gossip Johnny Depp acquista Strongyli: isola greca nelle mire di Angelina Jolie

Johnny Depp acquista Strongyli: isola greca nelle mire di Angelina Jolie

di Redazione 18/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Johnny Depp, popolare e fascinoso attore americano, ha pensato di sfruttare la crisi greca ed acquistare un isolotto proprio nel Mar di Levante. Depp è il nuovo proprietario di Strongyli Secondo le prime indiscrezioni, Johnny avrebbe sborsato 4,2 milioni di euro per comprare Strongyli, isola abitata attualmente solo da 9 persone. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa greca Ana/Mpa, secondo cui anche Brad Pitt e Angelina Jolie erano interessati ad acquistare Strongyli. Ricordiamo che, in passato, Depp acquistò un atollo alle Bahamas, poi ceduto all'ex moglie Vanessa Paradis a causa del divorzio. Sono tanti i personaggi famosi e ricchi che hanno acquistato isole e atolli, come Celine Dion, Nicolas Cage e Mel Gibson.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp