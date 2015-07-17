Mannarino: tour "Corde 2015", performance live a Roma
di Redazione
17/07/2015
Il cantautore romano Alessandro Mannarino si esibirà nuovamente dal vivo, stasera, nella sua Roma nell'ambito del tour "Corde 2015". Mannarino, lo ricordiamo, riceverà tra qualche giorno a Rovigo il riconoscimento Amnesty International Italia 2015 per aver scritto "Scendi giù", il miglior testo in tema di diritti civili.Ecco quello che ha detto Mannarino riguardo a "Corde 2015": "Quello che cerco di fare con questo nuovo tour è soprattutto far risuonare le CORDE profonde degli spettatori, attraverso quei suoni organici e vivi che escono fuori dalle vibrazioni dei legni e di chi li suona. Uno strumento biologico come una chitarra, un tamburo o un violino somiglia molto a un corpo umano...". Alessandro Mannarino trascorrerà l'estate ad esibirsi dal vivo in numerose città italiane. La tournée chiuderà i battenti il 18 settembre a Terni.
