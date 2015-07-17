Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Mannarino: tour "Corde 2015", performance live a Roma

Redazione Avatar

di Redazione

17/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il cantautore romano Alessandro Mannarino si esibirà nuovamente dal vivo, stasera, nella sua Roma nell'ambito del tour "Corde 2015". Mannarino, lo ricordiamo, riceverà tra qualche giorno a Rovigo il riconoscimento Amnesty International Italia 2015 per aver scritto "Scendi giù", il miglior testo in tema di diritti civili.

  Ecco quello che ha detto Mannarino riguardo a "Corde 2015": "Quello che cerco di fare con questo nuovo tour è soprattutto far risuonare le CORDE profonde degli spettatori, attraverso quei suoni organici e vivi che escono fuori dalle vibrazioni dei legni e di chi li suona. Uno strumento biologico come una chitarra, un tamburo o un violino somiglia molto a un corpo umano...". Alessandro Mannarino trascorrerà l'estate ad esibirsi dal vivo in numerose città italiane. La tournée chiuderà i battenti il 18 settembre a Terni.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Johnny Depp acquista Strongyli: isola greca nelle mire di Angelina Jolie

Articolo Successivo

Carlo Giuliani, sindacato Polizia chiede rimozione cippo Genova

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016