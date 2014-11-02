Jordi Savall non accetta Premio nazionale musicale: motivazione su Facebook

Jordi Savall non ha accettato il Premio nazionale musicale che gli era stato conferito dal governo spagnolo. Il celebre artista, noto nel mondo della musica barocca e rinascimentale, ha indicato su Facebook il motivo per cui ha deciso di rifiutare il riconoscimento.

"Questo mi viene dato dalla principale istituzione di uno Stato responsabile, a mio parere, del disinteresse e incompetenza nella difesa dell'arte della sua promozione", recita il post di Savall.