Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Jordi Savall non accetta Premio nazionale musicale: motivazione su Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Jordi Savall non ha accettato il Premio nazionale musicale che gli era stato conferito dal governo spagnolo. Il celebre artista, noto nel mondo della musica barocca e rinascimentale, ha indicato su Facebook il motivo per cui ha deciso di rifiutare il riconoscimento.

"Questo mi viene dato dalla principale istituzione di uno Stato responsabile, a mio parere, del disinteresse e incompetenza nella difesa dell'arte della sua promozione", recita il post di Savall.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fabrizio Corona logorato dal carcere: "Sono crollato"

Articolo Successivo

Paola Caruso si racconta a Verissimo: "Ho pensato che la mia vita fosse finita"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016