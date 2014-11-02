Fabrizio Corona logorato dal carcere: "Sono crollato"

L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha rivelato, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Virus-il contagio delle idee, di sentirsi male, sia fisicamente che psichicamente, per colpa della detenzione.

"Non sto più bene, sono crollato. All'inizio cercavo di fare ogni cosa possibile, ho aperto un portale per detenuti, un sito web delle carceri, portavo il vitto agli altri prigionieri ma ormai niente, niente di tutto ciò. Non esco più dalla cella, non vado all’ora d'aria da 3 mesi, nemmeno più in palestra, sono molto dimagrito, la rabbia è diventata dolore, la voglia di fare è diventata riflessione, la voglia di combattere è diventata ricerca di giustizia", ha asserito Corona, aggiungendo poi: "Chiederò la grazia. Solo per rivedere mio figlio. Io non voglio scappare dalla mia pena, io non voglio farla franca, io voglio scontare e pagare la mia condanna. Chiedo solo aiuto per poter superare quel tecnicismo giuridico della mia condanna di Torino, quella di Trezeguet, che essendo qualificata come estorsione aggravata, impedisce al tribunale di sorveglianza di potermi concedere, come già hanno richiesto gli operatori sanitari del mio carcere, l’affidamento terapeutico e poter così proseguire quel percorso di cura e di grande evoluzione di cui oggi ho fortemente bisogno".