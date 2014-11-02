Paola Caruso si racconta a Verissimo: "Ho pensato che la mia vita fosse finita"

Paola Caruso, la 'Bonas' della trasmissione 'Avanti un Altro' è stata ospite recentemente di Silvia Toffanin a Verissimo. Forse non tutti sanno che la Caruso ha vissuto momenti tragici per una brutta caduta da cavallo.

"Quando sono caduta da cavallo e non sono riuscita a rialzarmi ho pensato che la mia vita fosse finita. L'incidente è successo 5 anni fa. Avevo solo 24 anni. La caduta mi ha causato un brutto ematoma alla spina dorsale, non operabile. Sono rimasta in ospedale, senza potermi muovermi dal letto, per otto mesi. Non potevo lavarmi e pregavo solo di potermi, un giorno, alzare... Quando sono uscita dall'ospedale, con le mie gambe, pesavo 90 chili per tutti i farmaci che ho dovuto prendere nel corso dei mesi. Oggi, però posso solo ringraziare Dio poiché, grazie a questa esperienza, ho capito tante cose e sono diventata un'altra persona".