Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Paola Caruso si racconta a Verissimo: "Ho pensato che la mia vita fosse finita"

Redazione Avatar

di Redazione

02/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Paola Caruso, la 'Bonas' della trasmissione 'Avanti un Altro' è stata ospite recentemente di Silvia Toffanin a Verissimo. Forse non tutti sanno che la Caruso ha vissuto momenti tragici per una brutta caduta da cavallo.

"Quando sono caduta da cavallo e non sono riuscita a rialzarmi ho pensato che la mia vita fosse finita. L'incidente è successo 5 anni fa. Avevo solo 24 anni. La caduta mi ha causato un brutto ematoma alla spina dorsale, non operabile. Sono rimasta in ospedale, senza potermi muovermi dal letto, per otto mesi. Non potevo lavarmi e pregavo solo di potermi, un giorno, alzare... Quando sono uscita dall'ospedale, con le mie gambe, pesavo 90 chili per tutti i farmaci che ho dovuto prendere nel corso dei mesi. Oggi, però posso solo ringraziare Dio poiché, grazie a questa esperienza, ho capito tante cose e sono diventata un'altra persona".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jordi Savall non accetta Premio nazionale musicale: motivazione su Facebook

Articolo Successivo

Moncalieri, insegnante dice che omosessualità si può curare: sconcerto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019