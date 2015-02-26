Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

The Voice of Italy 3: Chiara Iezzi nel team di J-Ax

Redazione Avatar

di Redazione

26/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Le due sorelle della musica italiana, Paola e Chiara, hanno deciso di prendere strade professionali diverse. Lo sapevate, forse, ma lo ribadiamo. Chiara Iezzi ricomincia da The Voice of Italy 3, in veste di guest star tra i concorrenti.

J-Ax è così riuscito a convincere Chiara Iezzi a entrare nel suo gruppo. Ora l'ex articolo 31 dovrà vedersela con gli altri coach, ovvero Noemi, Roby Facchinetti e Piero Pelù. Riuscirà Chiara Iezzi a far trionfare il team capitanato da J-Ax?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Madonna cade ai Brit Awards, pubblico in ansia: "Sto bene"

Articolo Successivo

Jovanotti definisce cloud nuovo disco: arriva "Lorenzo 2015 CC"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018