The Voice of Italy 3: Chiara Iezzi nel team di J-Ax
di Redazione
26/02/2015
Le due sorelle della musica italiana, Paola e Chiara, hanno deciso di prendere strade professionali diverse. Lo sapevate, forse, ma lo ribadiamo. Chiara Iezzi ricomincia da The Voice of Italy 3, in veste di guest star tra i concorrenti.
J-Ax è così riuscito a convincere Chiara Iezzi a entrare nel suo gruppo. Ora l'ex articolo 31 dovrà vedersela con gli altri coach, ovvero Noemi, Roby Facchinetti e Piero Pelù. Riuscirà Chiara Iezzi a far trionfare il team capitanato da J-Ax?
Articolo Precedente
Madonna cade ai Brit Awards, pubblico in ansia: "Sto bene"
Articolo Successivo
Jovanotti definisce cloud nuovo disco: arriva "Lorenzo 2015 CC"
Redazione