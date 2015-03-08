Jude Law interpreterà "The Young Pope"? No comment di Wildside
di Redazione
08/03/2015
Sarà Jude Law il protagonista di "The Young Pope", serie tv che il celebre regista italiano Paolo Sorrentino girerà tra qualche mese? Forse.
Si vocifera che il premio Oscar per "La Grande Bellezza" tornerà dietro la macchina da presa per girare 8 puntate prodotte dalla Wildside e trasmesse su Sky. Il cast sarà stellare.
Wildside non ha confermato né smentito la 'succulenta' notizia.
