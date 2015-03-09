Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Madonna a 'Che tempo che fa': vita, carriera e "Rebel Heart"

Redazione Avatar

di Redazione

09/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Madonna è stata ospite di Fabio Fazio, ieri sera, a 'Che tempo che fa'. Durante l'intervista la celebre popstar ha parlato della sua, della sua carriera e dell'ultimo disco, "Rebel Heart".

Il nuovo capolavoro di Madonna uscirà oggi, 9 marzo, e sicuramente piacerà molto ai fan dell'artista di origini italiane, visto che è nato dalla necessità di "scrivere canzoni forti... il titolo dell'album propone due lati molto forti della mia personalità. C'è il lato ribelle, della cattiva ragazza che brama la libertà. E c'è quello romantico".

Soffermandosi sull'universo femminile, Madonna afferma di stimare tantissimo Frida Kahlo: "Ha sofferto tantissimo nella sua vita. Nonostante tutte le sofferenze ha trovato il modo di esprimere se stessa ... vedo anche l'onestà, lei ti guarda negli occhi e non ti nasconde nulla. Lei è stata veramente un cuore ribelle".

In merito alla sua vita, la popstar ha detto che, da piccola, si sentiva in una gabbia ed usava musica, arte, cinema e danza per uscirne. Alla fine ci è riuscita.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Droni, primo corso per piloti a Roma: iscrizioni partiranno da maggio

Articolo Successivo

Jude Law interpreterà "The Young Pope"? No comment di Wildside

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018