Madonna a 'Che tempo che fa': vita, carriera e "Rebel Heart"

Madonna è stata ospite di Fabio Fazio, ieri sera, a 'Che tempo che fa'. Durante l'intervista la celebre popstar ha parlato della sua, della sua carriera e dell'ultimo disco, "Rebel Heart".

Il nuovo capolavoro di Madonna uscirà oggi, 9 marzo, e sicuramente piacerà molto ai fan dell'artista di origini italiane, visto che è nato dalla necessità di "scrivere canzoni forti... il titolo dell'album propone due lati molto forti della mia personalità. C'è il lato ribelle, della cattiva ragazza che brama la libertà. E c'è quello romantico".

Soffermandosi sull'universo femminile, Madonna afferma di stimare tantissimo Frida Kahlo: "Ha sofferto tantissimo nella sua vita. Nonostante tutte le sofferenze ha trovato il modo di esprimere se stessa ... vedo anche l'onestà, lei ti guarda negli occhi e non ti nasconde nulla. Lei è stata veramente un cuore ribelle".

In merito alla sua vita, la popstar ha detto che, da piccola, si sentiva in una gabbia ed usava musica, arte, cinema e danza per uscirne. Alla fine ci è riuscita.