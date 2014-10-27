Loading...

Julia Roberts detesta chirurgia estetica: modello di donna che invecchia

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

La straordinaria attrice Julia Roberts ha reso noto che è contraria alla chirurgia estetica e ai 'ritocchini', diversamente dalla maggior parte delle sue colleghe. Domani Julia compierà 47 anni ma non vuole proprio sentir parlare di chirurgia estetica. L'attrice, però, ha sottolineato che l'industria cinematografica esige che le attrici si sottopongano ad interventi estetici mirati alla rimozione di qualsiasi inestetismo.

"Ho rischiato molto per la mia carriera quando, compiuti 40 anni, non mi sono ritoccata come Hollywood chiedeva e come la maggior parte delle attrici fanno, ma voglio essere un modello di donna che invecchia", ha dichiarato Julia in occasione di un'intervista a "You Magazine".

"Secondo gli standard imposti da Hollywood sarei già fuori tempo massimo già a 40 anni avrei dovuto fare un lifting", ha aggiunto la Roberts, che predilige metodi naturali e yoga.

