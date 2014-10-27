Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Tumore al pancreas: prevenzione arma fondamentale per combatterlo

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il cancro al pancreas uccide sempre più persone al mondo. Non solo persone comuni, anche grandi personaggi sono stati dilaniati dalla terribile malattia (ad es. Steve Jobs, Luciano Pavarotti e Patrick Swayze).

In Italia si è registrato un vero boom di casi di tumore al pancreas: +13% rispetto al 2011. La caratteristica di tale infida malattia che i sintomi si presentato solo quando è praticamente incurabile. I medici, dunque, ritengono che la prevenzione sia l'arma determinante per combattere tale tumore.

"Oggi si inizia a parlarne di più. E aumenta anche la consapevolezza che si possa affrontare, anche grazie a PanCrea, campagna informativa promossa dall'Aiom, i medici di famiglia della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) e l'Associazione Italiana Malati di Cancro (Aimac), con un tour in sette Regioni, dedicato esclusivamente al tumore del pancreas. Come tutte le altre neoplasie infatti la malattia ha un grande nemico: i corretti stili di vita", ha dichiarato Stefano Cascinu, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), durante il congresso nazionale a Roma, terminato da poco.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Julia Roberts detesta chirurgia estetica: modello di donna che invecchia

Articolo Successivo

Stefano De Martino a Verissimo: "Con Emma siamo in rapporti civili"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022