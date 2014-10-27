Tumore al pancreas: prevenzione arma fondamentale per combatterlo

Il cancro al pancreas uccide sempre più persone al mondo. Non solo persone comuni, anche grandi personaggi sono stati dilaniati dalla terribile malattia (ad es. Steve Jobs, Luciano Pavarotti e Patrick Swayze).

In Italia si è registrato un vero boom di casi di tumore al pancreas: +13% rispetto al 2011. La caratteristica di tale infida malattia che i sintomi si presentato solo quando è praticamente incurabile. I medici, dunque, ritengono che la prevenzione sia l'arma determinante per combattere tale tumore.

"Oggi si inizia a parlarne di più. E aumenta anche la consapevolezza che si possa affrontare, anche grazie a PanCrea, campagna informativa promossa dall'Aiom, i medici di famiglia della Società Italiana di Medicina Generale (Simg) e l'Associazione Italiana Malati di Cancro (Aimac), con un tour in sette Regioni, dedicato esclusivamente al tumore del pancreas. Come tutte le altre neoplasie infatti la malattia ha un grande nemico: i corretti stili di vita", ha dichiarato Stefano Cascinu, presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), durante il congresso nazionale a Roma, terminato da poco.