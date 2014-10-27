Italia, cresce numero imprese ma preoccupa boom fallimenti
di Redazione
27/10/2014
Nel terzo trimestre 2014 sono state aperte molte imprese, circa 4.000 in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Sono 16.451 le imprese nate nell'ultimo trimestre in Italia.
Non bisogna molto esultare, però, visto che aumenta anche il numero dei fallimenti: oltre 10.000 nell'arco dei primi 9 mesi del 2014 (+19% rispetto al medesimo periodo del 2013).
Insomma, in Italia si ricomincia a fare impresa ma il default aziendale è sempre dietro l'angolo, almeno a giudicare dal boom di fallimenti.
