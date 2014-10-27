Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Italia, cresce numero imprese ma preoccupa boom fallimenti

Redazione Avatar

di Redazione

27/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nel terzo trimestre 2014 sono state aperte molte imprese, circa 4.000 in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Sono 16.451 le imprese nate nell'ultimo trimestre in Italia.

Non bisogna molto esultare, però, visto che aumenta anche il numero dei fallimenti: oltre 10.000 nell'arco dei primi 9 mesi del 2014 (+19% rispetto al medesimo periodo del 2013).

Insomma, in Italia si ricomincia a fare impresa ma il default aziendale è sempre dietro l'angolo, almeno a giudicare dal boom di fallimenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Johann Sebastian Bach, composizioni furono scritte da moglie Anna?

Articolo Successivo

Julia Roberts detesta chirurgia estetica: modello di donna che invecchia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025